Кадыров объявил об отправке новой группы добровольцев на СВО
Очередная группа добровольцев вылетела из Чечни в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил, что в ряды спецназа «Ахмат» вступают не только жители Чечни, но и «патриоты, прибывшие из других регионов».
«Для некоторых из них эта командировка на СВО уже становится второй или даже четвертой. Каждый из добровольцев прошел спецподготовку у ведущих мировых инструкторов в Российском университете спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе», - пояснил глава Чечни.
По его словам, новую группу добровольцев проводил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, призвав их «быть сплоченными и помогать друг другу на фронте». При этом точное число отправившихся на передовую Рамзан Кадыров не назвал.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что с начала проведения спецоперации на Украине добровольцами ушли свыше 20 тысяч жителей региона.