Кадыров объявил об отправке новой группы добровольцев на СВО

Очередная группа добровольцев вылетела из Чечни в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что в ряды спецназа «Ахмат» вступают не только жители Чечни, но и «патриоты, прибывшие из других регионов».

« Д л я н е к о т о р ы х и з н и х э т а к о м а н д и р о в к а н а С В О у ж е с т а н о в и т с я в т о р о й и л и д а ж е ч е т в е р т о й . К а ж д ы й и з д о б р о в о л ь ц е в п р о ш е л с п е ц п о д г о т о в к у у в е д у щ и х м и р о в ы х и н с т р у к т о р о в в Р о с с и й с к о м у н и в е р с и т е т е с п е ц н а з а и м е н и Владимира Путина в Гудермесе», - пояснил глава Чечни.

По его словам, новую группу добровольцев проводил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, призвав их «быть сплоченными и помогать друг другу на фронте». При этом точное число отправившихся на передовую Рамзан Кадыров не назвал.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что с начала проведения спецоперации на Украине добровольцами ушли свыше 20 тысяч жителей региона.