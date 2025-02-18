Раскрыто состояние крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй.

Состояние корабля раскрыл помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

« Н а п р и м е р , м о щ н е й ш и е к р е й с е р ы п р о е к т а " О р л а н " . Н е с к о л ь к о н е д е л ь н а з а д н а о д н о м и з н и х , " А д м и р а л е Н а х и м о в е " , б ы л и в н о в ь з а п у щ е н ы р е а к т о р ы , в н а с т о я щ е е в р е м я к р е й с е р п о л у ч а е т с а м о е с о в р е м е н н о е в о о р у ж е н и е и с к о р о в е р н е т с я в с т р о й , г д е б у д е т с л у ж и т ь в м е с т е с о с в о и м с о б р а т о м — " П е т р о м В е л и к и м " » , — с к а з а л о н .

Южная Корея приняла на вооружение новую ракету

Крейсер «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, которые стартовали в 2013 году. Модернизированный «Адмирал Нахимов» получит десять универсальных стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

Ранее в феврале обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик писал, что после модернизации «Адмирал Нахимов», который станет важным символом военно-морской мощи России, сможет прослужить еще десятки лет.