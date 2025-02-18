В Литве заявили, что не обсуждают вопрос отправки на Украину своих военных

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что в Вильнюсе не обсуждают вопрос отправки своих военных на Украину в рамках масштабной миссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Žinių radijas.

Скайсгирите отметила, что Литва «бесспорно» могла бы помочь Украине, отправив в страну литовских инструкторов. Но более масштабные миссии власти страны не обсуждают.

« О т о м , ч т о б ы п о с ы л а т ь н а У к р а и н у к а к о й - т о к о н т и н г е н т , п о к а р е ч и н е т » , - з а к л ю ч и л а с о в е т н и к п р е з и д е н т а .

The Washington Post ранее писала, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности, так как членство Киева в НАТО остается недостижимым.

Миротворческие силы точно не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России, писала WP.

По данным Politico, Британия и Франция уже начали «предварительно планировать» отправку своих миротворческих сил на Украину. Текущие переговоры сосредоточены на формировании сдерживающих сил численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран. Два европейские дипломата рассказали изданию, что эти войска могут охранять линию соприкосновения.