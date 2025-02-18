В Литве заявили, что не обсуждают вопрос отправки на Украину своих военных

Вопрос отправки на Украину литовских военных в Вильнюсе на данный момент не обсуждается.

Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

« М ы м о г л и б ы п о м о ч ь Украине направлением наших инструкторов. Это бесспорно. Однако о том, чтобы посылать на Украину какой-то контингент, пока речи нет», — сказала она.

За время конфликта Литва направила Украине более €1,5 млрд, в том числе военную помощь на €767 млн. В конце января Вильнюс подтвердил данное ранее обязательство ежегодно выделять Киеву сумму на оборону и безопасность Украины, равную 0,25% своего ВВП. Это порядка €190 млн.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что поддержка Украины привела к опустошению европейских резервов. По его словам, резервы теперь «пусты наполовину» и их нужно восполнять. До этого Будрис также называл Литву «поставщиком безопасности» на Украине. По его словам, Вильнюс вносит свой вклад не только дипломатией, но и «другими средствами».