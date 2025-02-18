Разведывательный БПЛА Supercam X4 может возить грузы и сбрасывать взрывчатку

Беспилотный аппарат коптерного типа Supercam X4, который применяется для разведки и мониторинга, может также доставлять грузы массой до 1 кг и поражать противника.

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" П р и п о м о щ и X 4 м о ж н о д о с т а в л я т ь в о д у , м е д и к а м е н т ы , п р е д м е т ы д л я о к а з а н и я п е р в о й п о м о щ и , р а з л и ч н ы е и н с т р у м е н т ы к м е с т у п р о в е д е н и я п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н ы х о п е р а ц и й . Н е с к о л ь к о б е с п и л о т н и к о в у ж е п о с т у п и л и н а с л у ж б у в М Ч С М о с к о в с к о й о б л а с т и " , - с к а з а н о в с о о б щ е н и и р а з р а б о т а в ш е й д р о н г р у п п ы к о м п а н и й " Б е с п и л о т н ы е с и с т е м ы " .

Также Supercam X4 можно использовать для переноса и сброса взрывчатых веществ с целью поражения живой силы противника.

Напомним, что Supercam X4 оснащен четырьмя электродвигателями, продолжительность его полета - до 50 минут. Он может проводить разведку и мониторинг в режиме реального времени на расстоянии до 5 км в любое время суток.