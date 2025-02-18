Разведывательный БПЛА Supercam X4 может возить грузы и сбрасывать взрывчатку
Беспилотный аппарат коптерного типа Supercam X4, который применяется для разведки и мониторинга, может также доставлять грузы массой до 1 кг и поражать противника.
"При помощи X4 можно доставлять воду, медикаменты, предметы для оказания первой помощи, различные инструменты к месту проведения поисково-спасательных операций. Несколько беспилотников уже поступили на службу в МЧС Московской области", - сказано в сообщении разработавшей дрон группы компаний "Беспилотные системы".
Также Supercam X4 можно использовать для переноса и сброса взрывчатых веществ с целью поражения живой силы противника.
Напомним, что Supercam X4 оснащен четырьмя электродвигателями, продолжительность его полета - до 50 минут. Он может проводить разведку и мониторинг в режиме реального времени на расстоянии до 5 км в любое время суток.