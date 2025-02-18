Офицер ВСУ узнал свое местонахождение только после попадания в плен

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило узнал о том, что находится в Курской области, только после попадания в российский плен. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, комбат ВСУ показал ему точку на карте с местом, в которое он должен попасть. Его вместе с сослуживцами завезли к посадке, где проводник сказал ему, что они находятся у противотанкового рва, пройдя через который они окажутся на нужной позиции. Только после сдачи в плен Боронило понял, что находится в Курской области.