«Прорыв» и очень много дронов: что показали на IDEX-2025

В столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Помимо китайских, американских и европейских компаний свою продукцию представили и российские оружейники. Об этом рассказывает «Российская газета».

«Уралвагонзавод» впервые показал иностранным покупателям экспортную версию танка Т-90М «Прорыв». По словам конструкторов, это не просто адаптация самого современного российского танка, а по сути — новая машина.

Корпорация «Ростех» презентовала публике новый ручной пулемет РПЛ-7. Директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что такой пулемет мечтал бы иметь даже персонаж Рэмбо.

Помимо традиционных вооружений, огромное количество экспонатов посвящено беспилотным летательным аппаратам.

Главные новинки IDEX-2025 — в галерее «Рамблера».