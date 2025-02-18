«Прорыв» и очень много дронов: что показали на IDEX-2025

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Посетитель у танка Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Посетитель у танка Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД-Е" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД-Е" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости

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Стенд КНР на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Стенд КНР на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Российский беспилотный летательный аппарат, барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Российский беспилотный летательный аппарат, барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Стенд концерна "Алмаз-Антей" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Стенд концерна "Алмаз-Антей" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости

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Участники в павильоне КНР на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Участники в павильоне КНР на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Оркестр полиции Абу-Даби выступает на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Оркестр полиции Абу-Даби выступает на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Российский ручной пулемёт с ленточным питанием калибра 5,45 мм РПЛ-20 производства концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Российский ручной пулемёт с ленточным питанием калибра 5,45 мм РПЛ-20 производства концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости

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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
15/17
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Посетитель осматривает российский ручной пулемёт с ленточным питанием калибра 5,45 мм РПЛ-20 производства концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Посетитель осматривает российский ручной пулемёт с ленточным питанием калибра 5,45 мм РПЛ-20 производства концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости
Беспилотный боевой летательный аппарат (UCAV) REACH-M на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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Беспилотный боевой летательный аппарат (UCAV) REACH-M на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 
© РИА Новости

В столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Помимо китайских, американских и европейских компаний свою продукцию представили и российские оружейники. Об этом рассказывает «Российская газета».

«Уралвагонзавод» впервые показал иностранным покупателям экспортную версию танка Т-90М «Прорыв». По словам конструкторов, это не просто адаптация самого современного российского танка, а по сути — новая машина.

Корпорация «Ростех» презентовала публике новый ручной пулемет РПЛ-7. Директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что такой пулемет мечтал бы иметь даже персонаж Рэмбо.

Помимо традиционных вооружений, огромное количество экспонатов посвящено беспилотным летательным аппаратам.

Главные новинки IDEX-2025 — в галерее «Рамблера».

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