Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили большое количество соединений и военной техники в Шосткинский район Сумской области.

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О концентрации сил украинской армии на границе с Брянской и Курской областями рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

« В т о м м е с т е т а к о й з и г з а г г р а н и ц ы , ч т о и Б р я н с к а я , и К у р с к а я о б л а с т ь р я д о м . Г л у х о в — э т о в о с т о ч н а я ч а с т ь Ш о с т к и н с к о г о р а й о н а . О ч е н ь м н о г о л е с о в и р а з л и ч н ы х с к л а д о к м е с т н о с т и , а в в ы с е л е н н ы е с е л а к р а й н е у д о б н о з а с е л я т ь с я » , — п р и в о д я т с я в п у б л и к а ц и и с л о в а п о д п о л ь щ и к а .

Он добавил, что наибольшая концентрация украинских солдат наблюдается в районах населенных пунктов Баничи-Перемога-Глухов, а также у села Мирополье.

Ранее Лебедев рассказал о срыве железнодорожной логистики ВСУ на занятой Киевом территории Запорожской области. По его словам, пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф.