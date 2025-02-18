ВСУ заминировали схрон с украденными в ДНР иконами

ВСУ тщательно заминировали схрон с православными иконами, который нашли в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным «Нурик».

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По его словам, иконы нашли под завалами разрушенного здания. При изучении места военнослужащие обнаружили растяжки. Саперы разминировали место.

« Н у и н а т к н у л и с ь н а в о т э т и в о т и к о н ы . И в с е . М ы к а к б ы в ы т а щ и л и в с е . Т а м в с е з а м и н и р о в а н о . С п р а в а т а м , с л е в а . Ш а ш к и т а м . В с е л е ж и т . О п а с н о б ы л о . Н у н и ч е г о с т р а ш н о г о , в с е в ы т а щ и л и » , — р а с с к а з а л м у ж ч и н а .

Боец предположил, что тайник ВСУ могли использовать в качестве приманки для того, чтобы заманивать российских военных в ловушку.

Представитель группировки войск «Юг» с позывным «Полтава» рассказал, что схроне были иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, а также Евангелие. «Полтава» заявил, что в схроне были ценности, которые ВСУ украли из храмов Московского патриархата. Вместе с утварью в тайнике нашли украинский паспорт.