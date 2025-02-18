Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило призвал Владимира Зеленского прекратить убийство украинского народа и пойти на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что украинский офицер попросил записать его обращение к Зеленскому, в котором от лица народа призвал его закончить боевые действия.

"Владимир Зеленский, я вас просто по-человечески прошу: прекратите убийство. Убийство, может быть, уже не вашего, но моего народа. Включите голову. Я не знаю, может быть еще что-то. Пойдите на уступки. Народ устал. И поверьте, я не один, которому в этот Евросоюз вообще не надо. Пожалуйста, я вас очень прошу, дайте людям увидеться. Прекратите убийство", - сказал Боронило.

Пленный украинец добавил, что принципиально не ходит на выборы президента Украины.

" Н е к о г о , п о м о е м у у б е ж д е н и ю , н е к о г о [ в ы б и р а т ь ] . В ы и м е е т е в в и д у [ в ы б р а т ь ] Зеленского, этого клоуна? Это паяц. Это изначально было. А я еще больше вам скажу: вот этот фильм "Слуга народа", как красиво его медиа сделали, подвели народ к этому всему. Это же было очевидно. Это только дурак не поймет. И он - ставленник Коломойского, все это знают. Может, раньше был под Коломойским, а сейчас, как прошло, лег под Евросоюз, под [Соединенные] Штаты [Америки]. У нас половина земель уже продана Штатам. У нас парень учился, он геодезист по образованию. Говорит, уже половина земель [на Украине] продана. Не то что в аренду сдали, просто продали. Просто никто этого не знает пока. Как я могу за кого-то голосовать", - сказал Боронило.

В Минобороны РФ отметили, что украинец был взят в плен в ходе боевых действий в Курской области.