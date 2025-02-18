Forbes: Россия применила новую тактику с использованием роботов "Курьер"
Наземные роботизированные комплексы "Курьер" стали головной болью для ВСУ и изменили тактику российских штурмовых групп на поле боя. Роботы начали активно применяться для снабжения подразделений ВС РФ, эвакуации раненных, огневого прикрытия пехоты, разминирования территории и способны бороться с дронами-камикадзе.
К такому выводу пришли военные аналитики издания Forbes.
"В марте 2024 года беспилотные роботы "Курьер", оснащенные автоматическими гранатометами АГС-17, участвовали в наступлении под Бердичевым к юго-востоку от Авдеевки. В октябре прошлого года российские войска получили новую партию "Курьеров", которые с тех пор используются в различных боевых операциях", - сообщает издание.
Разработанный при активном содействии волонтеров Бориса Рожина (Colonelcassad) и Чингиза Дамбиева (Dambiev) беспилотный вездеход "Курьер" представляет собой гусеничную платформу с электродвигателем мощностью 6 кВт. Скорость движения на пересеченной местности - 35 километров в час. Беспилотник также оборудован усовершенствованным навигационным комплексом, позволяющим осуществлять как автономные операции, так и дистанционное управление. Платформа универсальна и оснащается в зависимости от боевой задачи.
Американских аналитиков впечатлило видео, на котором два робота "Курьер" с 12,7-мм пулеметами обеспечивают огневое прикрытие солдат, занимающих позиции противника. Затем пехотинцы и беспилотники поочередно прикрывая друг друга и продвигаются вперед.
"Координация между беспилотными платформами "Курьер" и спешившимися солдатами демонстрирует, что дроны могут служить как в качестве боевых машин, так и в качестве вспомогательных элементов, снижая риски для личного состава", - резюмирует издание.
Аналитики отмечают, что потенциал "Курьера" позволяет повысить автономность БПЛА и снизить их зависимость от дистанционного управления. Потенциально робот также может быть оснащен собственными системами РЭБ для подавления входящих в зону действия дронов и использования пулемета для их уничтожения.
Эксперты приходят к выводу, что Россия, скорее всего, расширит применение "Курьеров" в различных операциях, что может изменить динамику СВО.