Россия применила новую тактику с использованием роботов "Курьер"

Наземные роботизированные комплексы "Курьер" стали головной болью для ВСУ и изменили тактику российских штурмовых групп на поле боя. Роботы начали активно применяться для снабжения подразделений ВС РФ, эвакуации раненных, огневого прикрытия пехоты, разминирования территории и способны бороться с дронами-камикадзе.

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К такому выводу пришли военные аналитики издания Forbes.

" В м а р т е 2 0 2 4 г о д а б е с п и л о т н ы е р о б о т ы " К у р ь е р " , о с н а щ е н н ы е а в т о м а т и ч е с к и м и г р а н а т о м е т а м и А Г С - 1 7 , у ч а с т в о в а л и в н а с т у п л е н и и п о д Б е р д и ч е в ы м к ю г о - в о с т о к у о т А в д е е в к и . В о к т я б р е п р о ш л о г о г о д а р о с с и й с к и е в о й с к а п о л у ч и л и н о в у ю п а р т и ю " К у р ь е р о в " , к о т о р ы е с т е х п о р и с п о л ь з у ю т с я в р а з л и ч н ы х б о е в ы х о п е р а ц и я х " , - с о о б щ а е т и з д а н и е .

Разработанный при активном содействии волонтеров Бориса Рожина (Colonelcassad) и Чингиза Дамбиева (Dambiev) беспилотный вездеход "Курьер" представляет собой гусеничную платформу с электродвигателем мощностью 6 кВт. Скорость движения на пересеченной местности - 35 километров в час. Беспилотник также оборудован усовершенствованным навигационным комплексом, позволяющим осуществлять как автономные операции, так и дистанционное управление. Платформа универсальна и оснащается в зависимости от боевой задачи.

Американских аналитиков впечатлило видео, на котором два робота "Курьер" с 12,7-мм пулеметами обеспечивают огневое прикрытие солдат, занимающих позиции противника. Затем пехотинцы и беспилотники поочередно прикрывая друг друга и продвигаются вперед.

" К о о р д и н а ц и я м е ж д у б е с п и л о т н ы м и п л а т ф о р м а м и " К у р ь е р " и с п е ш и в ш и м и с я с о л д а т а м и д е м о н с т р и р у е т , ч т о д р о н ы м о г у т с л у ж и т ь к а к в к а ч е с т в е б о е в ы х м а ш и н , т а к и в к а ч е с т в е в с п о м о г а т е л ь н ы х э л е м е н т о в , с н и ж а я р и с к и д л я л и ч н о г о с о с т а в а " , - р е з ю м и р у е т и з д а н и е .

Аналитики отмечают, что потенциал "Курьера" позволяет повысить автономность БПЛА и снизить их зависимость от дистанционного управления. Потенциально робот также может быть оснащен собственными системами РЭБ для подавления входящих в зону действия дронов и использования пулемета для их уничтожения.

Эксперты приходят к выводу, что Россия, скорее всего, расширит применение "Курьеров" в различных операциях, что может изменить динамику СВО.