Группа польских наемников переброшена Украиной к линии фронта на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

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Источник агентства сообщил, что группа польских наемников достаточно большая. Он также сообщил, что они хорошо подготовлены и экипированы.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что воевавшие в составе ВСУ иностранные наемники, преимущественно из Колумбии, хотят в случае урегулирования конфликта отправиться в Израиль, где продолжат свою деятельность. При этом не уточняется за какую из сторон они будут участвовать в боевых действиях.

До этого в Следственном комитете России сообщили, что за прошедшие три недели правоохранители привлекли к уголовной ответственности 26 иностранцев из 12 стран, воевавших на стороне Украины. Среди них были, в частности, выходцы из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции и Аргентины.