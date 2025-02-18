Четыре батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться в окружении в районе села Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет Mash.

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Сообщается, что в этом районе находятся 101-я, 123-я и 137-я бригады территориальной обороны, а также 35-й полк украинских войск. По предварительным данным, в окружение могут попасть около двух тысяч солдат, что станет одним из самых крупных котлов за время проведения спецоперации.

По информации Mash, Вооруженные силы (ВС) России почти полностью освободили село Андреевка к северу от Константинополя и пытаются выйти на западную часть дороги, отрезая украинским войскам путь к отступлению и подходы для подкреплений.

— К о г д а В С РФ полностью окружат украинские формирования, это станет одним из крупнейших котлов за три года спецоперации, — говорится в публикации в Telegram-канале.

17 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» под Константиновкой в регионе. Днем ранее Пушилин заявил, что российским бойцам удалось разрезать оборону украинских войск на Красноармейском направлении и выйти на трассу Красноармейск — Константиновка. Пушилин также сообщил о попытках контратак со стороны украинских боевиков, которые, по его словам, привели к большим трудностям у противника и попыткам организовать эвакуацию раненых и тел погибших.