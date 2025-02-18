У ВСУ закончилась техника под Торецком
На Торецком напрвлении армия Украины практически перестала использовать бронетехнику в контратаках.
"За противника что могу сказать. Их основательно напичкали - самостоятельно они бы это не вытянули. Но сейчас техника у них заканчивается. Поначалу они выходили на наши позиции в лоб, подвозили пехоту на броне. Сейчас их технику мы не наблюдаем вообще, - рассказал RT боец спецназа с позывным "Мурик".
Он выслужил пенсию в МВД, а затем подписал контракт с Минобороны.
Спецназовец с позывным "Мегута" из Краснодарского края. Он занимается снабжением: организует ротацию, подвоз на передний край боеприпасов, воды, еду - всего, что необходимо.
"Противника недооценивать нельзя. На момент начала спецоперации они были хорошо подготовлены и сопротивление хорошее оказывали. Сейчас у них, конечно, таких кадров уже нет, чтобы они рвались в бой. Но понятно, что СВО не зря начали - они к этому готовились", - рассказал спецназовец.
Передвигаются они в основном на мото- и квадроциклах. Легкие машины дают шанс увернуться от дрона.
"Стоят на месте вообще нельзя. Если где-то стоят люди или техника - атака следует мгновенно", - сообщил "Мегута".