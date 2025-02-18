У ВСУ закончилась техника под Торецком

На Торецком напрвлении армия Украины практически перестала использовать бронетехнику в контратаках.

" З а п р о т и в н и к а ч т о м о г у с к а з а т ь . И х о с н о в а т е л ь н о н а п и ч к а л и - с а м о с т о я т е л ь н о о н и б ы э т о н е в ы т я н у л и . Н о с е й ч а с т е х н и к а у н и х з а к а н ч и в а е т с я . П о н а ч а л у о н и в ы х о д и л и н а н а ш и п о з и ц и и в л о б , п о д в о з и л и п е х о т у н а б р о н е . С е й ч а с и х т е х н и к у м ы н е н а б л ю д а е м в о о б щ е , - р а с с к а з а л RT боец спецназа с позывным "Мурик".

Он выслужил пенсию в МВД, а затем подписал контракт с Минобороны.

Спецназовец с позывным "Мегута" из Краснодарского края. Он занимается снабжением: организует ротацию, подвоз на передний край боеприпасов, воды, еду - всего, что необходимо.

" П р о т и в н и к а н е д о о ц е н и в а т ь н е л ь з я . Н а м о м е н т н а ч а л а с п е ц о п е р а ц и и о н и б ы л и х о р о ш о п о д г о т о в л е н ы и с о п р о т и в л е н и е х о р о ш е е о к а з ы в а л и . С е й ч а с у н и х , к о н е ч н о , т а к и х к а д р о в у ж е н е т , ч т о б ы о н и р в а л и с ь в б о й . Н о п о н я т н о , ч т о С В О н е з р я н а ч а л и - о н и к э т о м у г о т о в и л и с ь " , - р а с с к а з а л с п е ц н а з о в е ц .

Передвигаются они в основном на мото- и квадроциклах. Легкие машины дают шанс увернуться от дрона.