«Дальневосточные ветра» оставили ВСУ без техники и связи

Тактическая группа беспилотных летательных аппаратов 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС России «Дальневосточные ветра» смогли оставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) без техники и связи на одном из направлений в зоне спецоперации (СВО). Успехи в отработке по целям противниика сняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале «ДВ».

« Н а ш и " п т и ч к и " у с п е ш н о п р е о д о л е л и с и л ь н ы й Р Э Б ( с р е д с т в о р а д и о э л е к т р о н н о й б о р ь б ы — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) , у д а р и в в с а м о е с е р д ц е у с т а н о в к и » , — з а я в и л и в п о д р а з д е л е н и и .

Далее на кадрых запечатлены удары дронами по замаскированной технике, опорным пунктам ВСУ, блиндажам, гаражу для техники, FPV-антеннам и личному составу, в том числе обученному управлять БПЛА. Также показано, как осуществляется контроль за проделанной работой.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко озвучил потери ВСУ на рубежах региона за неделю. Помимо этого, российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.