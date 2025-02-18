Не менее 50 ударных дронов ВС России сегодня ночью били по целям в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Черкасской и Кировоградской областях. Утром слышны взрывы в Харькове.

Курская область

Минобороны России сообщает об освобождении Свердликово. Противник откатился к ближайшим лесополосам и, по сообщениям источников tg-канала «Рыбарь», наращивает численность своих подразделений на участке.

На данный момент российские войска находятся менее чем в 8 км от трассы 38К-004, по которой ведется снабжение группировки ВСУ в Курской области. Поэтому целью ВСУ остается поддержание устойчивости фронта и предотвращение перерезания единственного маршрута снабжения своих подразделений.

Продолжаются упорные бои в Погребках, морская пехота наступает на западную окраину Куриловки. Враг перебрасывает подкрепления и пытается контратаковать.

Основным направлением дальнейших действий ВС РФ является развитие успеха в районе Гуева с востока, где идут бои за высоты, и на прилегающих участках. Удержание высот и доминирующих позиций в данном районе создаст дополнительное давление на украинскую группировку в Судже и осложнит её снабжение. Однако говорить о полном окружении ВСУ пока преждевременно – украинские силы все еще имеют пути для манёвра и переброски резервов. В ближайшей перспективе ВС РФ продолжат действия по ограничению оперативных возможностей противника, что может привести к необходимости его перегруппировки или смены тактики.

Наша «Северная» группировка продолжает планомерно «выпиливать» силы прикрытия ВСУ в приграничном районе. За сутки Киев потерял тут более 300 военнослужащих, 4 танка, включая 1 Abrams, 3 БМП, включая 2 БМП «Bradley» американского производства, 3 бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 3 САУ и артиллерийское орудие, норвежскую пусковую установку РЛС NASAMS, а также пункт управления БпЛА.

Андреевское/Богатырское направление

Мы ликвидировали крупный «мешок» в районе Улаклы, позиции в котором раньше входили в оборонительную систему Курахово, и теперь наступаем на само село с юга и востока. Поступают разрозненные данные о заходе наших штурмовиков на бронетехнике на юго-восточные окраины села, однако официального подтверждения об их закреплении на данных рубежах пока не поступало.

Не стихают ожесточённые бои на рубеже Андреевка — Константинополь.

К югу от Константинополя наши штурмовики при поддержке бронетехники стараются зацепиться за застройку. К юго-востоку наши бойцы также провели серию атак, в итоге авангард ВС РФ закрепился в лесополосах на подступах к населённому пункту, а основные силы накапливают резервы для продолжения наступления.

На севере и юге Андреевки идет тяжелая работа по постепенному расширению зоны нашего контроля, продолжаются ожесточённые встречные бои, ВСУ применяют тактику «огневых налетов», стремясь помешать закреплению наших подразделений на достигнутых позициях. Несмотря на это, мы выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов на юге и севере села.

Положение ВСУ на участке постепенно ухудшается. Российское командование стремится не позволить потерявшим боеспособность подразделениям ВСУ отойти на запад и перегруппироваться, наступая «на плечах» отступающего противника.

Красноармейское/Покровское направление

Подразделения ВС РФ с боями продвинулись по балке к окраине и зашли в Тарасовку. Из Песчаного ВСУ выбиты целиком, повторные попытки их захода в населенный пункт пересекаются нашими подразделениями.

Командование ВСУ стремится любой ценой не допустить выход наших войск к административной границе ДНР, сообщает военкор Борис Рожин.

С этой целью противник наращивает подкрепления в районе Зверева, так как считает этот плацдарм наиболее критичным в плане обороны, утрата контроля над которым приведет к падению всей обороны на юго-западном фланге Красноармейска и выхода наших войск к данному населенному пункту, а также в район Леонтовичей. Всего на данном рубеже ВСУ сосредоточили 16 общевойсковых бригад, продолжается переброска сил 72-й ОМБр из-под Берислава.

По окончании этого процесса высока вероятность начала волны контратак ВСУ у Зверева, Удачного и Новотроицкого с целью воспрепятствования нашему наступлению в направлении Красноармейска, а также сковывания основных подразделений во фланговых боях. При этом из-за продолжающейся «курской авантюры» противник ограничен в возможностях маневрирования крупными резервами, поэтому выход ВС РФ на границы ДНР неизбежен, также как и переход боевых действий на территорию Днепропетровской области, где ВСУ практически не имеют оборонительных укреплений, и будут вынуждены пытаться удержать превосходящего противника в степи.

Купянско-Сватовское направление

Согласно официальным сводкам Минобороны РФ, освобождено село Фиголевка на правом берегу Оскола. Также отдельные tg-каналы наших военкоров сообщают об освобождении населенного пункта Тополи на северном фланге направления.

Основной вектор наступления российских войск сместился южнее в район Двуречной, где нам удалось выбить ВСУ из большей части села (за ними пока остается только одна улица на западной окраине и прилежащие лесополосы), и Западного. Вероятно, предполагает «Рыбарь», теперь в планы командования ВС РФ входит занятие всей территории между Фиголевкой и Тополями, что позволит организовать новые и обезопасить уже имеющиеся маршруты снабжения нашей группировки на правом берегу Оскола, зависящей всего от нескольких понтонных переправ.

В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию ВСУ южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка. Также ВС РФ улучшили тактическое положение юго-восточнее от Ямполовки.

Другие направления и участки фронта

На Новопавловском направлении наша группировка войск «Восток» взяла под контроль Новосёлку. Также мы продвинулись в Новоочеретоватом и вдоль правого берега р. Мокрые Ялы в направлении Днепроэнергии, там идут бои за опорник ВСУ по линии Раздольного.

На Константиновском направлении под Часовым Яром подразделения ВС РФ вышли на подступы к Ступочкам. До Константиновки осталось менее 7 км вдоль дороги Т0504 (Ступочки и Предтечено). Со стороны Берёзовки и Водяного Второго (Покровского направления) до Константиновки вдоль той же дороги ещё около 23 км.

После оперативной паузы на Великоновосёлковском направлении ВС России возобновили наступательные действия. Сообщают о боях за Новосёлку и Новоочеретоватое.

На Запорожском фронте ВСУ в районе Васильевки противник ударил по зданию «Почты Таврии» кассетными боеприпасами.

Украинские территории

Пока еще главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах США и РФ в Эр-Рияде, «даже если меня попросят».

Коллективный Запад и страны НАТО

Премьер-министр Британии Кир Стармер считает, что размещение европейских сил в Украине должно быть подкреплено гарантиями США, так как «только американские гарантии безопасности способны эффективно сдерживать Россию от новой агрессии».

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что на экстренном саммите лидеров ЕС в Париже, где обсуждался возможный ввод на Украину воинского контингента западных стран, никаких решений так и не было принято, поскольку «подобные встречи не заканчиваются решениями».

Эстонские депутаты требуют ввести санкции против Дональда Трампа за то, что тот «ведет переговоры с Владимиром Путиным, тем самым принижая Европу». Между тем Чехия, Румыния и Словения возмутились тем, что их не позвали на саммит европейских лидеров в Париже, поскольку это «показывает миру, что даже в рамках ЕС не все государства считают равными».

Хор британских СМИ: «Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым для российской армии».

Другие западные СМИ: «США в рамках соглашения с Украиной по полезным ископаемым выставили условия хуже, чем были репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенные на Берлин и Токио после Второй мировой. США намереваются забирать 50% от доходов, получаемых Киевом от добычи ресурсов, а еще 50% – от стоимости всех новых выданных Украиной третьим сторонам лицензий на это».