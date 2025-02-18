«Уралвагонзавод» изучил подбитый немецкий Leopard

Изучение подбитого российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО) немецкого танка Leopard показало, что российские боевые машины защищены лучше. Об этом ТАСС рассказал концерн «Уралвагонзавод».

Представитель компании сообщил, что в настоящее время российские специалисты продолжают изучение немецкой техники.

« С о в р е м е н н ы е р о с с и й с к и е т а н к и п о с р а в н е н и ю с з а п а д н ы м и и м е ю т л у ч ш у ю з а щ и щ е н н о с т ь , в т о м ч и с л е з а с ч е т г о р а з д о м е н ь ш е й п л о щ а д и о с л а б л е н н ы х з о н » , — с к а з а л и в к о н ц е р н е .

Основным преимуществом российской бронетехники там назвали ее постоянную модернизацию, проводимую с учетом СВО.

Концерн «Уралвагонзавод» сообщил об эффективности ТОС-1А в зоне спецоперации

В сентябре портал Е1 сообщил, что в Свердловскую область, где расположен «Уралвагонзавод», привезли танк Leopard, подбитый на СВО.