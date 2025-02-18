ВСУ попытались уничтожить схрон с украденными иконами в ДНР

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ими иконами в Красногоровке в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военнослужащий группировки Вооруженных сил России группировки «Юг» с позывным Полтава, передает РИА Новости.

По его словам, дроны ВСУ стали атаковать, когда военнослужащие Российской армии приступили к выемке и эвакуации ценностей из тайника в Красногоровке. Он добавил, что в это время над российскими военными летали два дрона. Полтава предположил, что ВСУ знали о местонахождении тайника и хотели его уничтожить вместе с бойцами ВС России. Он добавил, что извлечение и эвакуация церковных ценностей заняли несколько дней, так как были опасения наткнуться на мины или растяжки.

Ранее ВС России обнаружили склад с украденными ВСУ церковными ценностями. Полтава рассказал, что на самодельном складе хранились Евангелие, иконы, кресты и евхаристическая утварь.