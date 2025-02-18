Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр» при освобождении населенного пункта Ясеновое в Донецкой Народной Республике. О том, что российские военнослужащие взяли под контроль этот населенный пункт, военное ведомство сообщило 11 февраля.

В ходе наступления штурмовые и танковые подразделения разгромили замаскированные пулеметные точки и укрепленные позиции ВСУ. Цели были вскрыты с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Танковый экипаж в поселоке точным выстрелом поразил подбитый танк противника, предотвратив его эвакуацию. В глубине населенного пункта танкисты подверглись обстрелу из засад. Ответным огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов экипаж боевой машины ликвидировал две огневые точки в домах.

После освобождения Ясенового штурмовики провели зачистку подвалов и сооружений. Часть украинских подразделений покинула свои позиции. Они оставили оружие, боеприпасы и своих убитых и раненых бойцов. На центральном здании Ясенового был поднят российский флаг.

Группировка войск «Центр» продолжает успешно наступать, оттесняя украинских неонацистов на запад.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.