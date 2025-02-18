Премьер Дании назвала разговоры об отправке войск на Украину преждевременными

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что разговоры об отправке датских военных на Украину — преждевременны. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По словам чиновницы, вначале нужно прояснить многие вопросы. Например, следует понять, какова может быть роль Соединенных Штатов в «миротворческой миссии» на территории Украины.

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Ранее стало известно, что власти Дании выделят 1,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2025 году. Уточняется, что с начала конфликта на Украине правительство Дании перечислило Киеву около 7,5 миллиардов долларов.