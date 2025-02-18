Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ заявили о ликвидации наемника Левана Паркаия из Грузии в Суджанском районе Курской области. Он воевал на стороне Украины в составе Вооруженных сил республики (ВСУ), пережает РИА Новости.

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« Н а е м н и к б ы л л и к в и д и р о в а н п р и о с в о б о ж д е н и и о к к у п и р о в а н н ы х т е р р и т о р и й » , — у т о ч н и л и р о с с и й с к и е в о е н н ы е .

WSJ: Воюющие за ВСУ наемники после конфликта планируют воевать в Израиле

До этого московский суд заочно арестовал воевавшую на стороне ВСУ гражданку Дании, вторгшуюся вместе с украинскими военными в Курскую область.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла планы наемников, воевавших в ВСУ, после Украины. Военные, прибывшие преимущественно из Колумбии, хотят в случае урегулирования конфликта отправиться в Израиль, где продолжат свою деятельность.