Грузинский наемник ликвидирован в Курской области
Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ заявили о ликвидации наемника Левана Паркаия из Грузии в Суджанском районе Курской области. Он воевал на стороне Украины в составе Вооруженных сил республики (ВСУ), пережает РИА Новости.
«Наемник был ликвидирован при освобождении оккупированных территорий», — уточнили российские военные.
WSJ: Воюющие за ВСУ наемники после конфликта планируют воевать в Израиле
До этого московский суд заочно арестовал воевавшую на стороне ВСУ гражданку Дании, вторгшуюся вместе с украинскими военными в Курскую область.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла планы наемников, воевавших в ВСУ, после Украины. Военные, прибывшие преимущественно из Колумбии, хотят в случае урегулирования конфликта отправиться в Израиль, где продолжат свою деятельность.