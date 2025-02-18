Кличко сообщил, что в Киеве после взрывов загорелось промышленное предприятие

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе украинской столицы. Этому предшествовала воздушная тревога и серия взрывов, сообщает РИА Новости.

Кличко сообщил, что в Киеве после взрывов загорелось промышленное предприятие
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"В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Очевидцы сообщили о трех взрывах в Киеве

По данным телеканала "Общественное" сообщил, что в Киеве прогремели не менее трех взрывов.

На громкие звуки жаловались люди, живущие на северо-востоке города.

Чуть позже очевидцы сообщили и о второй серии взрывов.

А воздушная тревога в Киеве была объявлена в 23:09 (мск).

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