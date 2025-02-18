Кличко сообщил, что в Киеве после взрывов загорелось промышленное предприятие

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе украинской столицы. Этому предшествовала воздушная тревога и серия взрывов, сообщает РИА Новости.

" В С в я т о ш и н с к о м р а й о н е . . . п р е д в а р и т е л ь н о , е с т ь в о з г о р а н и е н а т е р р и т о р и и п р о м ы ш л е н н о г о п р е д п р и я т и я " , - н а п и с а л Кличко в своем Telegram-канале.

Очевидцы сообщили о трех взрывах в Киеве

По данным телеканала "Общественное" сообщил, что в Киеве прогремели не менее трех взрывов.

На громкие звуки жаловались люди, живущие на северо-востоке города.

Чуть позже очевидцы сообщили и о второй серии взрывов.

А воздушная тревога в Киеве была объявлена в 23:09 (мск).