Кличко сообщил, что в Киеве после взрывов загорелось промышленное предприятие
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе украинской столицы. Этому предшествовала воздушная тревога и серия взрывов, сообщает РИА Новости.
"В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Очевидцы сообщили о трех взрывах в Киеве
По данным телеканала "Общественное" сообщил, что в Киеве прогремели не менее трех взрывов.
На громкие звуки жаловались люди, живущие на северо-востоке города.
Чуть позже очевидцы сообщили и о второй серии взрывов.
А воздушная тревога в Киеве была объявлена в 23:09 (мск).