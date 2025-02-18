На Украине 10 тысяч человек обратились по поводу контракта в ВСУ

Представитель украинского Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил о значительном интересе к программе комплектования Вооруженных сил Украины среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

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По словам Лазуткина, более 10 тысяч обращений поступило через приложение «Резерв+», предназначенное для призывников и военнообязанных, о желании заключить контракт с ВСУ. Лазуткин подчеркнул, что это число не отражает полного масштаба интереса, поскольку рекрутирование ведется также через центры комплектования и веб-сайт.

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Он также уточнил условия получения одноразовой выплаты в размере 1 млн гривен ($24 тыс.), предусмотренной для военнослужащих в возрасте до 25 лет. Право на получение этой выплаты имеют военнослужащие, прослужившие в ВСУ не менее шести месяцев, участвовавшие в боевых действиях и не имеющие дисциплинарных, административных или уголовных взысканий.

Лазуткин добавил, что в настоящее время прорабатываются юридические и технические аспекты выплат, и подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

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