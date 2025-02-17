В Дании допустили отправку войск на Украину

Копенгаген не исключает отправку воинского контингента на Украину после заключения соглашения, заявил глава министерства обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Об этом пишет телерадиокомпания DR.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон при необходимости готов ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что Стокгольм также не исключает возможность отправки миротворцев на Украину.

« Б р и т а н ц ы г о т о в ы э т о с д е л а т ь . Ш в е д ы т о ж е э т о г о н е и с к л ю ч а ю т . Т о е с т ь , о т п р а в к и с о б с т в е н н ы х в о й с к н а Украину для сохранения мира, когда и если в какой-то момент будет заключено мирное соглашение», — отметил Поульсен.

Глава Минобороны уточнил, что Дания также допускает такой сценарий. Вместе с тем, добавил он, для принятия решение следует дождаться начала мирных переговоров, оценить, к каким результатам они приведут.

В Польше приняли решение по отправке войск на Украину

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц считает дискуссии об отправке подразделений Бундесвера преждевременными, поскольку пока неизвестны результаты будущих переговоров с Россией.