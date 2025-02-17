Самолеты Израиля ударили по объектам "Хезболы" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС атаковали в ночные часы предполагаемые военные объекты шиитской милиции "Хезболлах" в нескольких районах Ливана к югу от реки Литани. Как сообщил телеканал Al Manar, самолеты выпустили ракеты по районам Димашкия и Махмудия, где раздалось несколько сильных взрывов.

Кроме того, удары были нанесены по наземным целям в приграничных поселках Тейр-Харфа и Эль-Эдейса.

О последствиях этих атак сведений не приводится.

Ранее в городе Сайда был ликвидирован в результате авианалета полевой командир Мухаммед Шахин, который возглавлял оперативный штаб палестинского движения ХАМАС в Ливане и координировал вооруженные вылазки против Израиля с шиитской милицией "Хезболлах".

15 февраля не менее трех человек были убиты и еще пять получили ранения при воздушном рейде на город Араб-Салим на юге Ливана. В ходе этой атаки погиб командир авиационного подразделения "Хезболлах", который отвечал за запуск боевых и разведывательных БПЛА.