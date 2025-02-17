То, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», транспортирующую энергоресурсы, которые принадлежат США, свидетельствует о готовности президента республики Владимира Зеленского и дальше предпринимать дикие попытки сорвать переговоры американской и российской сторон по урегулированию конфликта. Так прокомментировал случившееся казахский политолог Булат Султанов, передает RT.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). В основном здесь перекачивают нефть американских и европейских компаний, поступающую через Казахстан.

« Я д у м а ю , ч т о э т о п р о д о л ж е н и е т о й л и н и и , к о г д а о н и п о д о р в а л и т е п л о э л е к т р о с т а н ц и ю р я д о м с З а п о р о ж с к о й А Э С , п о т о м п о д о р в а л и к р ы ш у Ч е р н о б ы л ь с к о й А Э С . П р и ч е м и х о п е р а т о р ы п р о я в и л и у д и в и т е л ь н у ю п р о з о р л и в о с т ь : о н и ч е р е з н е с к о л ь к о м и н у т у ж е с н и м а л и з а д ы м и в ш у ю с я к р ы ш у » , — о б р а т и л в н и м а н и е п о л и т о л о г .

Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России. По его словам, его визит в Саудовскую Аравию не будет связан с этими переговорами.