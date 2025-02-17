Франция предлагает разместить европейские силы на Украине

Париж выступает с предложением разместить за линией соприкосновения на Украине европейские силы.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Франция предложила обсудить развертывание сил, которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней», — говорится в материале.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что отправка иностранных войск на Украину может привести к войне в Европе.

Также премьер Великобритании Кир Стармер заявлял о готовности направить войска на Украину в качестве гарантии безопасности.