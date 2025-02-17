FT: Франция предлагает разместить на Украине европейские силы

Париж выступает с предложением разместить за линией соприкосновения на Украине европейские силы.

Франция предлагает разместить европейские силы на Украине
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Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Франция предложила обсудить развертывание сил, которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней», — говорится в материале.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что отправка иностранных войск на Украину может привести к войне в Европе.

Также премьер Великобритании Кир Стармер заявлял о готовности направить войска на Украину в качестве гарантии безопасности.

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