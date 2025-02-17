Тайвань может получить от США оружие на миллиарды долларов

Тайвань может заключить сделку с США, в рамках которой остров получит американское оружие на миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации источника, Тайвань планирует покупку американского оружия на сумму 7-10 миллиардов долларов. При этом, соответствующие переговоры уже ведутся в Вашингтоне.

« И с т о ч н и к и , о с в е д о м л е н н ы е о б э т о м в о п р о с е , с о о б щ и л и , ч т о Т а й в а н ь и з у ч а е т в о з м о ж н о с т ь п о к у п к и о р у ж и я у Соединенных Штатов на миллиарды долларов в надежде заручиться поддержкой новой администрации Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать военное давление на остров», — сообщает издание.

На данный момент Вашингтон никак не прокомментировал данную информацию. В свою очередь, Министерство обороны Тайваня не стало уточнять детали о конкретных поставках, но подчеркнуло, что остров сосредоточен на укреплении собственной обороны.

« Л ю б о е о р у ж и е и о б о р у д о в а н и е , к о т о р ы е м о г у т п о м о ч ь в д о с т и ж е н и и э т и х ц е л е й п о с о з д а н и ю а р м и и , в к л ю ч е н ы в с п и с о к о б ъ е к т о в д л я т е н д е р а » , — с о о б щ и л и в в е д о м с т в е .

Ранее Китай обвинил Тайвань в заискивании перед США.