Тайвань может получить от США оружие на миллиарды долларов
Тайвань может заключить сделку с США, в рамках которой остров получит американское оружие на миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации источника, Тайвань планирует покупку американского оружия на сумму 7-10 миллиардов долларов. При этом, соответствующие переговоры уже ведутся в Вашингтоне.
«Источники, осведомленные об этом вопросе, сообщили, что Тайвань изучает возможность покупки оружия у Соединенных Штатов на миллиарды долларов в надежде заручиться поддержкой новой администрации Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать военное давление на остров», — сообщает издание.
На данный момент Вашингтон никак не прокомментировал данную информацию. В свою очередь, Министерство обороны Тайваня не стало уточнять детали о конкретных поставках, но подчеркнуло, что остров сосредоточен на укреплении собственной обороны.
«Любое оружие и оборудование, которые могут помочь в достижении этих целей по созданию армии, включены в список объектов для тендера», — сообщили в ведомстве.