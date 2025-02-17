Тайвань может получить от США оружие на миллиарды долларов

Тайвань может заключить сделку с США, в рамках которой остров получит американское оружие на миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters.

Тайвань может получить от США оружие на миллиарды долларов
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Согласно информации источника, Тайвань планирует покупку американского оружия на сумму 7-10 миллиардов долларов. При этом, соответствующие переговоры уже ведутся в Вашингтоне.

«Источники, осведомленные об этом вопросе, сообщили, что Тайвань изучает возможность покупки оружия у Соединенных Штатов на миллиарды долларов в надежде заручиться поддержкой новой администрации Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать военное давление на остров», — сообщает издание.

На данный момент Вашингтон никак не прокомментировал данную информацию. В свою очередь, Министерство обороны Тайваня не стало уточнять детали о конкретных поставках, но подчеркнуло, что остров сосредоточен на укреплении собственной обороны.

«Любое оружие и оборудование, которые могут помочь в достижении этих целей по созданию армии, включены в список объектов для тендера», сообщили в ведомстве.

Ранее Китай обвинил Тайвань в заискивании перед США.

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