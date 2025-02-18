Стало известно о конфликте в ЕС по вопросу отправки войск на Украину

Среди европейских лидеров на парижском саммите ЕС по Украине возникли острые разногласия по вопросу о возможной отправки миротворческого контингента в эту страну.

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Об этом пишет британская газета Financial Times.

« Е в р о п е й с к и е с т р а н ы в с т у п и л и в к о н ф л и к т и з - з а о т п р а в к и в о й с к н а Украину на кризисной встрече, целью которой было достижение консенсуса относительно того, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в сообщении издания.

Стало известно о недовольстве премьера Италии консультациями в Париже по Украине

Отмечается, что Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворческие силы на Украину, в то время как Великобритания поддержала такую инициативу.

Как пишет FT, ссылаясь на неназванных официальных лиц, Франция предложила создать «силы обеспечения», которые будут размещены за будущей линией прекращения огня на Украине.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что развертывание европейских войск на территории Украины должно быть подкреплено гарантиями США.