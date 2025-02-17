Ганчев: фронт на Купянском направлении пребывает в движении

Фронт на Купянском направлении пребывает в движении, российская армия давит противника, расширив плацдарм севернее населённого пункта Двуречная.

ВС РФ расширили плацдарм на правобережье Оскола в Харьковской области
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Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Фронт на Купянском направлении пребывает в движении. Наши бойцы расширили плацдарм севернее Двуречной, освободив ещё один населённый пункт на правом берегу Оскола. Продолжаем давить противника», сказал он.

По словам Ганчева, ВС России «не дают противнику возможности спокойно передвигаться» по региону. Он отметил, что любое движение ВСУ оборачивается для них потерями.

Ранее Ганчев выразил уверенность в том, что ВС России освободят Харьковскую область.

Также, по его словам, Харьков на фоне принудительной мобилизации превратился в женский город.

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