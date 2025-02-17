Ганчев: фронт на Купянском направлении пребывает в движении
Фронт на Купянском направлении пребывает в движении, российская армия давит противника, расширив плацдарм севернее населённого пункта Двуречная.
Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Фронт на Купянском направлении пребывает в движении. Наши бойцы расширили плацдарм севернее Двуречной, освободив ещё один населённый пункт на правом берегу Оскола. Продолжаем давить противника», — сказал он.
По словам Ганчева, ВС России «не дают противнику возможности спокойно передвигаться» по региону. Он отметил, что любое движение ВСУ оборачивается для них потерями.
Ранее Ганчев выразил уверенность в том, что ВС России освободят Харьковскую область.
Также, по его словам, Харьков на фоне принудительной мобилизации превратился в женский город.