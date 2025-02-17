ВС РФ расширили плацдарм на правобережье Оскола в Харьковской области

Фронт на Купянском направлении пребывает в движении, российская армия давит противника, расширив плацдарм севернее населённого пункта Двуречная.

Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

« Ф р о н т н а К у п я н с к о м н а п р а в л е н и и п р е б ы в а е т в д в и ж е н и и . Н а ш и б о й ц ы р а с ш и р и л и п л а ц д а р м с е в е р н е е Д в у р е ч н о й , о с в о б о д и в е щ ё о д и н н а с е л ё н н ы й п у н к т н а п р а в о м б е р е г у О с к о л а . П р о д о л ж а е м д а в и т ь п р о т и в н и к а » , — с к а з а л о н .

По словам Ганчева, ВС России «не дают противнику возможности спокойно передвигаться» по региону. Он отметил, что любое движение ВСУ оборачивается для них потерями.

Ранее Ганчев выразил уверенность в том, что ВС России освободят Харьковскую область.

Также, по его словам, Харьков на фоне принудительной мобилизации превратился в женский город.