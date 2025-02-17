Стало известно о планах Греции по передаче ВСУ F-16

Греция планирует передать ВСУ свои истребители F-16C/-D Block 30. Кроме того, страна обучит украинских пилотов, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По данным газеты, инструкторы ВВС Греции в течение шести месяцев будут обучать десять украинских пилотов, дадут им основы навигации и полетов на боевых самолетах.

Кроме того, Афины передадут Украине 32 истребителя F-16C/-D, согласно данным весной 2024 года обещаниям.

Ранее министр обороны Греции Никос Дендиас сообщил, что страны Евросоюза не способны «противостоять российским танкам». Также он выступил за повышение расходов на оборону в Евросоюзе.