В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

В NYT спрогнозировали исход украинского конфликта
По итогам переговоров между Вашингтоном и Москвой линию боестолкновения на Украине могут заморозить. Об этом пишет The New York Times.
В издании отметили, что в настоящее время у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения России на поле боя. Таким образом любая возможная сделка, скорее всего, будет включать «болезненные уступки со стороны Киева, что может быть воспринято в качестве вознаграждения президентом США Дональдом Трампом России». На этом фоне в NYT считают, что РФ «почти наверняка будет вести жесткий торг».
Одним из ключевых вопросов сделки, вероятнее всего, станет территориальный. Ранее Киев заявлял, что никогда не признает никаких изменений в своих границах. При этом РФ также не намерена отказываться от новых российских регионов.
«Возможный компромисс — заморозка боевых действий. Россия сохранит управление подконтрольными территориями, но прекратить борьбу за новые. В свою очередь Украина и Запад формально не признают аннексию РФ, но также прекратят боевые действия. Остающиеся территориальные споры стороны решат мирным путем в течение 10-15 лет», — говорится в тексте.
Еще одним пунктом сделки станет членство Украины в НАТО. В NYT считают, что компромисс в этом вопросе может заключаться в оставлении за Киевом возможности в Евросоюз при неприсоединении к альянсу. Также, по мнению издания, на линии соприкосновения Украины и России могут разместить до 7,5 тысяч миротворцев из стран, которые одобрит и Москва, и Киев. Кроме того Украине разрешат размещать на своей территории только небольшое число иностранного технического персонала и ограничат дальность ракет на вооружении 250 километрами. В случае если одна из сторон возобновит боевые действия, то на нее будут немедленно наложены санкции.