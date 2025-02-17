В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

По итогам переговоров между Вашингтоном и Москвой линию боестолкновения на Украине могут заморозить. Об этом пишет The New York Times.

© Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

В издании отметили, что в настоящее время у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения России на поле боя. Таким образом любая возможная сделка, скорее всего, будет включать «болезненные уступки со стороны Киева, что может быть воспринято в качестве вознаграждения президентом США Дональдом Трампом России». На этом фоне в NYT считают, что РФ «почти наверняка будет вести жесткий торг».

Одним из ключевых вопросов сделки, вероятнее всего, станет территориальный. Ранее Киев заявлял, что никогда не признает никаких изменений в своих границах. При этом РФ также не намерена отказываться от новых российских регионов.

« В о з м о ж н ы й к о м п р о м и с с — з а м о р о з к а б о е в ы х д е й с т в и й . Р о с с и я с о х р а н и т у п р а в л е н и е п о д к о н т р о л ь н ы м и т е р р и т о р и я м и , н о п р е к р а т и т ь б о р ь б у з а н о в ы е . В с в о ю о ч е р е д ь У к р а и н а и З а п а д ф о р м а л ь н о н е п р и з н а ю т а н н е к с и ю Р Ф , н о т а к ж е п р е к р а т я т б о е в ы е д е й с т в и я . О с т а ю щ и е с я т е р р и т о р и а л ь н ы е с п о р ы с т о р о н ы р е ш а т м и р н ы м п у т е м в т е ч е н и е 1 0 - 1 5 л е т » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Еще одним пунктом сделки станет членство Украины в НАТО. В NYT считают, что компромисс в этом вопросе может заключаться в оставлении за Киевом возможности в Евросоюз при неприсоединении к альянсу. Также, по мнению издания, на линии соприкосновения Украины и России могут разместить до 7,5 тысяч миротворцев из стран, которые одобрит и Москва, и Киев. Кроме того Украине разрешат размещать на своей территории только небольшое число иностранного технического персонала и ограничат дальность ракет на вооружении 250 километрами. В случае если одна из сторон возобновит боевые действия, то на нее будут немедленно наложены санкции.