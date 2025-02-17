Стало известно о желании Европы разместить на Украине 30 тысяч военных

Европейские страны рассматривают вариант развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, вариант развертывания на территории Украины европейских войск набирает в странах ЕС обороты, поскольку они стремятся принять участие в переговорах по урегулированию конфликта, из которых их исключили.

« П о с л е д н я я в е р с и я е в р о п е й с к о г о п л а н а п р е д у с м а т р и в а е т с о з д а н и е с и л " с д е р ж и в а н и я " и з н е с к о л ь к и х б р и г а д , в о з м о ж н о , о т 2 5 д о 3 0 т ы с я ч в о е н н о с л у ж а щ и х , к о т о р ы е н е б у д у т р а з м е щ е н ы в д о л ь л и н и и с о п р и к о с н о в е н и я , н о б у д у т г о т о в ы , ч т о б ы б ы т ь д е м о н с т р а ц и е й с и л ы » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Отмечается, что эти силы могут вести разведку, изучать местность, осуществлять потенциальное воздушное прикрытие или помощь в противовоздушной обороне.

На прошлой неделе президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых, в том числе, обсудили завершение конфликта на Украине. Данный факт шокировал европейских союзников Соединенных Штатов, которые опасаются, что их исключат из мирного соглашения, способного повлиять на их собственную безопасность. Кроме того стало известно, что Путин и Трамп могут провести переговоры по Украине уже в конце февраля 2025 года в Саудовской Аравии и страны Европы не значатся на них в качестве участников.