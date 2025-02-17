НАТО захотела перенять боевой опыт Украины

Союзники по НАТО будут перенимать боевой опыт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по противостоянию России в учебном центре «НАТО-Украина» в Польше. Об этом сообщила замгенсека альянса Радмила Шекеринска, ее цитирует РИА Новости.

« М ы б у д е м с л у ш а т ь , у ч и т ь с я и д е й с т в о в а т ь п о о п ы т у н а ш и х у к р а и н с к и х д р у з е й » , — с к а з а л а ч и н о в н и ц а .

Как отметил на совместной пресс-конференции министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, центр «НАТО-Украина» — реальный инстутит в структуре альянса, созданный Киевом и его союзниками.

« М ы с о з д а е м о р г а н и з а ц и и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т о б м е н и в а т ь с я о п ы т о м и с о в е р ш е н с т в о в а т ь н а в ы к и и у м е н и я » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшаве необходимо получить ядерное оружие для противостояния России в условиях, когда «американцы подрывают НАТО».