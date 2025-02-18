Франция предложила развернуть военных ЕС на Украине за линией соприкосновения

Франция выступила с предложением разместить за линией прекращения огня на Украине европейские силы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Франция предложила обсудить развертывание сил, которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней», — говорится в материале.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Париже обсудят размещение войск на Украине по окончании конфликта. Он подчеркнул, что Словакия «безоговорочно поддерживает долгосрочное противодействие продолжению войны», поэтому не направит свои войска на Украину и не поддержит ее вступление в Североатлантический альянс.

17 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка войск Швеции на Украину после окончания вооруженного конфликта возможна при определенных обстоятельствах.