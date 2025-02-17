Для ВС России разработали бронированный топливозаправщик

Российские специалисты разработали для Вооруженных сил (ВС) бронированный топливозаправщик АТЗ-8, который защищает экипаж и груз от пуль и осколков. Об этом начальник управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Демиров рассказал «Известиям».

« В р е з у л ь т а т е с о в м е с т н о п р о в е д е н н о й р а б о т ы с п р е д п р и я т и я м и п р о м ы ш л е н н о с т и б ы л р а з р а б о т а н н о в ы й з а щ и щ е н н ы й о б р а з е ц т о п л и в о з а п р а в щ и к а — э т о А Т З - 8 н а б а з е а в т о м о б и л я " У р а л " . О н с п о с о б е н в ы д е р ж а т ь п р я м о е о г н е в о е в о з д е й с т в и е о т с т р е л к о в о г о о р у ж и я , а т а к ж е с б е р е ч ь л ю д е й и т о п л и в о о т о с к о л к о в Р С З О » , — с к а з а л о н , о т в е ч а я н а в о п р о с о т е х н и к е , к о т о р а я п о я в и л а с ь в х о д е С В О .

Бронированный АТЗ-8-4320 демонстрировали на форуме «Армия-2024» в августе. Машина получила съемные элементы бронирования, которыми прикрыли кабину и цистерну. АТЗ-8 вмещает восемь кубических метров топлива.

В декабре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что 261-й ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего нарастил темпы ремонта топливозаправщиков. Завод ремонтирует заправщики на шасси КамАЗ, «Урал» и Зил-131.