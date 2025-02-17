В Польше заявили, что не будут отправлять войска на Украину

Польша не готовится и не будет отправлять войска на Украину, поскольку занята охраной восточного фланга НАТО и оказывает логистическую поддержку Киеву. Об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

" М ы н е п л а н и р у е м о т п р а в л я т ь п о л ь с к и х с о л д а т в Украину и не готовимся к такой миссии. Это четкая позиция Польши. Наша задача заключается в том, чтобы играть другую роль - оказывать логистическую поддержку и укреплять восточный фланг НАТО", - заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции после церемонии открытия Тренировочного и аналитического центра НАТО - Украина, ее трансляция велась в социальных сетях польского Минобороны.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине заявил, что Польша не рассматривает возможность отправки войск на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии по окончании боевых действий, этот вопрос для Варшавы закрыт.