В Польше заявили, что не будут отправлять войска на Украину
Польша не готовится и не будет отправлять войска на Украину, поскольку занята охраной восточного фланга НАТО и оказывает логистическую поддержку Киеву. Об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы не планируем отправлять польских солдат в Украину и не готовимся к такой миссии. Это четкая позиция Польши. Наша задача заключается в том, чтобы играть другую роль - оказывать логистическую поддержку и укреплять восточный фланг НАТО", - заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции после церемонии открытия Тренировочного и аналитического центра НАТО - Украина, ее трансляция велась в социальных сетях польского Минобороны.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине заявил, что Польша не рассматривает возможность отправки войск на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии по окончании боевых действий, этот вопрос для Варшавы закрыт.