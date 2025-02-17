Российский "Ланцет" поразил САУ Krab в Сумской области

Военнослужащие группировки войск "Север" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

" С р е д с т в а м и в о з д у ш н о й р а з в е д к и о д н о г о и з п о д р а з д е л е н и й г р у п п и р о в к и в о й с к " С е в е р " в р а й о н е л е с о п о л о с ы в з о н е п р о в е д е н и я С В О в С у м с к о й о б л а с т и б ы л о о б н а р у ж е н о д в и ж е н и е с а м о х о д н о й а р т и л л е р и й с к о й у с т а н о в к и В С У с р а с ч е т о м в н у т р и . О б н а р у ж е н н а я ц е л ь у с п е ш н о п о р а ж е н а п р я м ы м п о п а д а н и е м б а р р а ж и р у ю щ е г о б о е п р и п а с а " Л а н ц е т " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Видео объективного контроля подтвердило уничтожение 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab польского производства.