Российский "Ланцет" поразил САУ Krab в Сумской области
Военнослужащие группировки войск "Север" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы в зоне проведения СВО в Сумской области было обнаружено движение самоходной артиллерийской установки ВСУ с расчетом внутри. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении.
Видео объективного контроля подтвердило уничтожение 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab польского производства.