ЦАХАЛ покинет юг Ливана

Израильская армия во вторник, 18 февраля, покинет юг Ливана в соответствии с соглашением о прекращении огня за исключением пяти стратегических точек близ границы с Израилем.

Об этом заявила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военных.

По её данным, Израиль сохранит часть своих позиций в стране на неопределённый срок, чтобы «гарантировать, что ливанская группировка «Хезболла» не вернётся к террористическим операциям».

« В о е н н ы е о б ы с к а л и п о ч т и к а ж д ы й д о м и к а ж д ы й о б ъ е к т и н ф р а с т р у к т у р ы «Хезболла» на линии соприкосновения и даже в последние дни продолжали находить и уничтожать оружие», — пишет издание.

При этом в ЦАХАЛ отметили, что приграничные районы «в значительной степени очищены от террористической инфраструктуры».

Ранее в Израиле опубликовали момент гибели экс-генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Также Израиль начал поставки захваченного у «Хезболлы» оружия на Украину.