ЦАХАЛ покинет юг Ливана

Kan: ЦАХАЛ 18 февраля покинет юг Ливана за исключением пяти стратегических точек
Израильская армия во вторник, 18 февраля, покинет юг Ливана в соответствии с соглашением о прекращении огня за исключением пяти стратегических точек близ границы с Израилем.
Об этом заявила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военных.
По её данным, Израиль сохранит часть своих позиций в стране на неопределённый срок, чтобы «гарантировать, что ливанская группировка «Хезболла» не вернётся к террористическим операциям».
«Военные обыскали почти каждый дом и каждый объект инфраструктуры «Хезболла» на линии соприкосновения и даже в последние дни продолжали находить и уничтожать оружие», — пишет издание.
При этом в ЦАХАЛ отметили, что приграничные районы «в значительной степени очищены от террористической инфраструктуры».
Ранее в Израиле опубликовали момент гибели экс-генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Также Израиль начал поставки захваченного у «Хезболлы» оружия на Украину.