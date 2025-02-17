Трамп может вывести военных из стран Балтии на фоне переговоров с РФ

Президент США Дональд Трамп может распорядиться вывести американских военных из стран Балтии на фоне переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает источник, ряд чиновников из стран Европы полагают, что Трамп может принять подобное решение, чтобы расположить к себе Москву. При этом собеседники газеты также полагают, что такой шаг значительно ослабит оборонную способность европейских стран.

« Е в р о п е й с к и е ч и н о в н и к и п о л а г а ю т , ч т о Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии», — сообщает источник.

Помимо этого издание также указывает, что США при Трампе перестали считаться «союзниками, на которых можно положиться» в глазах европейцев.

Ранее Трамп сократил четверть сотрудников в сфере чистой энергетики в США.