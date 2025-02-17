Трамп может вывести военных из стран Балтии на фоне переговоров с РФ

Трамп может вывести военных из стран Балтии на фоне переговоров с Россией
Президент США Дональд Трамп может распорядиться вывести американских военных из стран Балтии на фоне переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Как сообщает источник, ряд чиновников из стран Европы полагают, что Трамп может принять подобное решение, чтобы расположить к себе Москву. При этом собеседники газеты также полагают, что такой шаг значительно ослабит оборонную способность европейских стран.
«Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии», — сообщает источник.
Помимо этого издание также указывает, что США при Трампе перестали считаться «союзниками, на которых можно положиться» в глазах европейцев.
Ранее Трамп сократил четверть сотрудников в сфере чистой энергетики в США.