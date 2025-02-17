Bloomberg: Россия частично сохранит присутствие на военных базах Сирии

Россия находится на завершающем этапе переговоров о продлении присутствия на военных базах в Сирии в Тартусе и Хмеймиме с новым правительством страны. Об этом сообщил Bloomberg.

« Р о с с и я , с к о р е е в с е г о , с о х р а н и т с о к р а щ е н н о е в о е н н о е п р и с у т с т в и е в С и р и и < . . . > М о с к в а б л и з к а к с о г л а ш е н и ю с н о в ы м с и р и й с к и м п р а в и т е л ь с т в о м , к о т о р о е п о з в о л и т е й с о х р а н и т ь ч а с т ь п е р с о н а л а и о б о р у д о в а н и я в с т р а н е » , — п и ш е т B l o o m b e r g , с о с с ы л к о й н а и с т о ч н и к и б л и з к и е к п е р е г о в о р н о м у п р о ц е с с у .

Там отметили, что гарантий, что текущие переговоры приведут к соглашению пока нет.

Также уточнили, что присутствие российских военных может помощь новому сирийскому руководству удерживать баланс в условиях возрастающего влияния Турции. Ожидается, что окончательное соглашение между РФ и новыми властями в Сирии будет подписано в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с главой переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа. В ходе телефонного разговора российский лидер обсудил будущее российских военных баз в Сирии.