Боевики формирований киевского режима продолжают использовать в качестве средств доставки грузов свои БМП-2.

Бойцы отряда беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии заметили двигавшуюся по грунтовой дороге возле одной из лесополос вражескую "бэху".

После точного попадания FPV-дрона она стала интенсивно гореть. Причем больше всего полыхало десантное отделение, куда, по всей видимости, вэсэушники загрузили бочки с топливом и ящики с боеприпасами.

В конце концов мощный внутренний взрыв буквально разнес "двойку" на части. Видео удачной охоты российских дроноводов размещено в Telegram-канале "Рядовой на передовой".

В последнее время наряду с боевой техникой, которую противник пытается использовать для атак, все чаще уничтожаются вот такие "грузовые" боевые машины пехоты и бронетранспортеры, которые перевозят имущество на опорные пункты ВСУ.