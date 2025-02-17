Сын участника Вьетнамской войны спас бойцов под Курском
Штурмовик Вооруженных сил России с позывным Вьетнамец, чей отец участвовал во Вьетнамской войне, спас боевых товарищей в Курской области, сообщает RT со ссылкой на солдата. Когда у них начали заканчиваться боеприпасы, военнослужащий дважды сбегал за лентами для пулеметов и боекомплектами. По словам самого бойца, дистанция была около 100 метров.
Бежать было метров 100. Был уверен, что у меня получится. Времени думать не было — нужно было помочь ребятам. Мы на передовой как единое целое, — рассказал Вьетнамец.
Сослуживец Вьетнамца с позывным Смольный отметил, что штурмовик побежал за патронами без каски и бронежилета. По его словам, это «не по уставу». Однако с ними боец двигался бы медленнее и мог не донести боеприпасы товарищам.
Когда он вернулся, у него перед лицом где-то метрах в полутора взорвался вражеский боеприпас. Честно, мне не хотелось поворачиваться. Потому что я думал, что там уже от него ничего не осталось. Но нет, он стоял на ногах, хотя и получил ранение, — добавил Смольный.
Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. По данным ведомства, в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».