Штурмовик Вооруженных сил России с позывным Вьетнамец, чей отец участвовал во Вьетнамской войне, спас боевых товарищей в Курской области, сообщает RT со ссылкой на солдата. Когда у них начали заканчиваться боеприпасы, военнослужащий дважды сбегал за лентами для пулеметов и боекомплектами. По словам самого бойца, дистанция была около 100 метров.

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Б е ж а т ь б ы л о м е т р о в 1 0 0 . Б ы л у в е р е н , ч т о у м е н я п о л у ч и т с я . В р е м е н и д у м а т ь н е б ы л о — н у ж н о б ы л о п о м о ч ь р е б я т а м . М ы н а п е р е д о в о й к а к е д и н о е ц е л о е , — р а с с к а з а л В ь е т н а м е ц .

Сослуживец Вьетнамца с позывным Смольный отметил, что штурмовик побежал за патронами без каски и бронежилета. По его словам, это «не по уставу». Однако с ними боец двигался бы медленнее и мог не донести боеприпасы товарищам.

К о г д а о н в е р н у л с я , у н е г о п е р е д л и ц о м г д е - т о м е т р а х в п о л у т о р а в з о р в а л с я в р а ж е с к и й б о е п р и п а с . Ч е с т н о , м н е н е х о т е л о с ь п о в о р а ч и в а т ь с я . П о т о м у ч т о я д у м а л , ч т о т а м у ж е о т н е г о н и ч е г о н е о с т а л о с ь . Н о н е т , о н с т о я л н а н о г а х , х о т я и п о л у ч и л р а н е н и е , — д о б а в и л С м о л ь н ы й .

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. По данным ведомства, в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».