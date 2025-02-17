Анонсировано лазерное оружие для комплекса «Панцирь»

Зенитный комплекс «Панцирь» в рамках модернизации получит лазерное оружие, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, что привлечет дополнительное внимание иностранных заказчиков.

Мантуров заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» скоро будет оснащен лазерным комплексом в рамках модернизации.

« С е г о д н я р а б о т а в е д е т с я п о л а з е р н о м у к о м п л е к с у , к о т о р ы й в т о м ч и с л е б у д е т и с п о л ь з о в а т ь с я н а « П а н ц и р я х » в б л и ж а й ш е е в р е м я » , – о т м е т и л о н н а в ы с т а в к е I D E X - 2 0 2 5 , п е р е д а е т РИА «Новости».

Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» активно применяется Вооруженными силами России, но также существует значительный портфель заказов от других стран. Комплекс постоянно модернизируется: недавно он получил мини-ракеты для борьбы с дронами, что позволило избежать использования более дорогих традиционных зенитных управляемых ракет. Это нововведение привлекло дополнительный интерес со стороны иностранных заказчиков.

Выставка IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля и является одной из крупнейших международных выставок вооружений, где страны демонстрируют достижения в области военной технологии.

Ранее экспортная версия модернизированного танка Т-90МС была впервые представлена за рубежом на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где Россия показала множество новинок.