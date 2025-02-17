В Сети показали, как может выглядеть пусковая установка комплекса "Орешник"

Интернет-журнал "Бронетехника" разместил у себя предполагаемый облик российской мобильной пусковой установки ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

Как предполагается, основой для одного из самых мощных образцов новейшего отечественного оружия стал один из вариантов тягача МЗКТ (12x12).

Колесные "многоножки" традиционно используются для монтажа систем "земля-земля" различной дальности. Они отличаются высокой проходимостью, несмотря на большую массу очень маневренны. В тоже время обладают необходимым комфортом, чтобы эксплуатирующие их военнослужащие могли эффективно выполнять поставленные им задачи.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

"Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении был успешно испытан в ходе проведения специальной военной операции в конце ноября минувшего года. В настоящее время принято решение эту новинку разместить на территории Беларуси.