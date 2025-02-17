Россия показала всему миру усовершенствованный боевой танк «Прорыв»

Россия представила на международной выставке вооружений IDEX 2025 «Рособоронэкспорт», открывшейся в Абу-Даби, обновленный боевой танк Т-90МС «Прорыв», сообщает «Россия газета». Гусеничную бронемашину изготовил концерн «УралВагонЗавод».

Отмечается, что разработчики предприняли меры, чтобы танк стал неуязвимым для FPV-дронов. Так, на машине появились специальные экраны, сети и средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, известно, что у «Прорыва» модернизировали электронную составляющую. Теперь он стал сетецентричным и получил новую цифровую систему управления огнем.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» впервые покажет новейшие модификации автомата АК-15 — укороченный (АК-15К) и малогабаритный (АК-15СК). По словам производителя, он имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

В России появится новое гиперзвуковое оружие

До этого концерн сообщал, что разработал две новые модификации автомата АК-12. Укороченная и малогабаритная версии оружия также будут представлены на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Новые версии автоматов разработаны под патрон 5,45 х 39 мм и также отличаются улучшенными характеристиками.