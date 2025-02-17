Российские силы в ходе наступления освободили село Свердликово, расположенное в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российские военные подчеркнули, что населённый пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий. Ранее сообщалось, что войска РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ на курском направлении, была отражена серия контратак.

ВС РФ нанесли поражение силам танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.

В августе 2024 года из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркивал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.