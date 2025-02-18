Раскрыты действия российских войск в Курской области после освобождения Свердликова

Закрепившись в селе Свердликово Курской области, подразделения воздушно-десантных войск России выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов и продвинулись в сторону Суджи. Действия российских войск после освобождения населенного пункта раскрыл Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его данным, также продолжаются бои в Погребках. Кроме того, российские морские пехотинцы выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки.

Минобороны России отчиталось об освобождении Свердликова 17 февраля. Как пояснил военкор Александр Коц, от села до Суджи остается 11 километров по трассе 38К-030.

В начале августа 2024 года Украина вторглась на территорию Курской области. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 61 310 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.