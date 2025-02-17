Составлен список западной техники, которую могут показать на параде Победы

9 мая 2025 года в Москве на Красной площади пройдет торжественный парад Победы. Какая западная военная техника может быть представлена на нем?

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Какую западную технику могут показать на Дне Победы 9 мая 2025 года

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Российского организационного комитета «Победа» сообщил, что 9 мая 2025 года в Москве, а также в восьми городах-героях и 19 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и объединений, традиционно пройдут военные парады.

Уточняется, что механизированные колонны представят образцы исторической военной техники, а особое место в составе парадных расчетов займут участники спецоперации. На параде Победы может быть также представлена западная техника, которая стала трофеем в ходе проведения СВО, считают пользователи соцсетей.

Таким образом, на Красной площади 9 мая могут показать американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронетранспортер International MaxxPro Plus, БТР М113 и штурмовую инженерную машину М1150 Assault Breacher Vehicle производства США.

Помимо этого, на параде Победы могут быть представлены и боевые машины пехоты CV90 из Швеции, Bradley — из Штатов и Marder из Германии, а также французская БМП АМХ-10RC, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская бронемашина Mastiff, американская ремонтно-эвакуационная машина M88А1 и украинские танки Т-72 и Т-64 и БТР-4 «Буцевал». Вся эта боевая техника, захваченная российскими военными в ходе СВО, была показана в ходе выставок МО в городах России.

Военные из каких стран могут принять участие в параде Победы в Москве

Для участия в параде Победы были приглашены воинские поздравления 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили свое участие.

Замначальника департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Казахстана Виталий Адамович сообщил, что по Красной площади 9 мая пройдет парадный расчет десантно-штурмовых войск страны. Также не исключено участие военных Таджикистана в параде Победы. Об их возможном визите в Москву сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Японское издание NHK World со ссылкой на источники уточняло, что на параде в Москве в 2025 году могут появиться северокорейские военные. По данным источника, решение об их участии в церемонии празднования уже принято.

Также президент России Владимир Путин на встрече с председателями парламентов государств — членов ОДКБ заявил, что РФ ждет лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на параде Победы в Москве. Так, в российскую столицу 9 мая, помимо представителей Казахстана и Таджикистана, также могут приехать военнослужащие из Армении, Белоруссии и Киргизии.