Российские войска за сутки отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Помимо того, российским солдатам удалось нанести поражение 14-ти бригадам и трем штурмовым полкам украинских войск.

За сутки ВСУ лишились более 300 бойцов, следует из сводки оборонного ведомства. С момента вторжения в Курскую область Украина потеряла более 61 310 солдат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения блиндажа Вооруженных сил Украины под Суджей Курской области. На кадрах показано, как воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» обнаружила близ села Мартыновка в Суджанском районе скрытый блиндаж противника под маскировочной сетью.